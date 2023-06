Bac de français: les élèves d'aujourd'hui face aux textes classiques

"Nos élèves ont une relation assez distanciée à la littérature dite classique, aux grandes oeuvres du patrimoine", relève Brendan Chabannes, enseignant en Première générale et technologique dans un lycée rural de la Somme.

La dissertation porte sur un texte au programme, construit autour des quatre grands genres littéraires: roman, poésie, théâtre et littérature d'idées. Pour chaque genre, les élèves ont étudié une oeuvre, parmi trois proposées.

Lors de l'épreuve écrite du bac de français, jeudi matin, les élèves auront le choix entre un commentaire et une contraction de texte associée à un essai pour le bac technologique, entre une dissertation et un commentaire de texte pour le bac général.

Ils vivent parfois cette lecture "comme une corvée" et les profs de français "doivent sans cesse ré-insuffler la notion de plaisir de la lecture", ajoute-t-il.

Ont pu ainsi être étudiées "Manon Lescaut" (1731) de l'Abbé Prévost, "La Peau de chagrin" (1831) de Balzac, "Sido" (1929) de Colette pour le roman; "Gargantua" (1534) de Rabelais, "Les Caractères" (1688) de La Bruyère et la "Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne" (1791) d'Olympe de Gouges pour la littérature d'idées, etc.

Des oeuvres classiques souvent peu lues par les jeunes en dehors du lycée.

"On bachote, on nous dit d'apprendre des idées, des citations par coeur...", déclare Jeanne, 17 ans, en Première dans un lycée à Strasbourg. Mais elle "ne trouve pas ça ennuyeux d'étudier des oeuvres classiques" et d'"établir des liens" avec des textes contemporains.