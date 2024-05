Bachar Mourad, le Palestinien qui rêvait d'Eurovision

Ceux qui me critiquent "n'ont même pas prêté une oreille à ma chanson, ils m'ont juste vu moi et le fait que je sois Palestinien", se désole le chanteur, fils du fondateur du célèbre groupe palestinien Sabreen.

En se lançant dans l'aventure, il s'est attiré les foudres de certains qui ont taxé sa candidature de politique et non artistique. Critiques, moqueries et même menaces de mort ont fusé sur les réseaux sociaux, raconte-t-il.

Le chanteur de 31 ans insiste sur le fait qu'il caressait le rêve d'Eurovision "depuis longtemps", avant la guerre. Il a soumis sa chanson au comité islandais en août 2023 "et deux mois plus tard, le 7 octobre arrive, et le monde devient fou", se souvient-il. Pas plus que la candidate israélienne, il n'a pu échapper à la polémique ni s'extraire du contexte.

Bachar Mourad n'a pas remporté les qualifications et ne représentera finalement pas l'Islande au radio-crochet, mais il s'est hissé jusqu'au dernier tour du concours islandais.

Donné favori avec sa chanson "Wild West", il a été battu sur le fil par Hera Björk - qui représentait déjà l'Islande en 2010 - et son titre "Scared of Heights". Mais Hera Björk n'a pas passé les demi-finales de l'Eurovision et l'Islande ne sera pas représentée lors de la finale samedi à Malmö, en Suède.