Bafta: 13 nominations pour "Oppenheimer", 7 pour "Anatomie d'une chute"

Le lauréat de la Palme d'or à Cannes confirme son succès international après les Golden Globes, où il a remporté deux récompenses, et les Critics Choice Awards, avec l'espoir de marquer les Oscars au printemps comme "The Artist" il y a une décennie.

La fresque historique de Martin Scorsese "Killers of the Flower Moon" obtient elle neuf nominations, comme "The Zone of Interest", film glaçant sur la vie quotidienne du commandant du camp d'extermination nazi d'Auschwitz et lauréat du Grand prix cannois.

Pour ce qui est du cinéma britannique, le perturbant "Saltburn" de la réalisatrice Emerald Fennell récolte cinq nominations, dont trois pour ses acteurs Barry Keoghan, Jacob Elordi et Rosamund Pike.

La révélation britannique "How to have sex" de la jeune réalisatrice Molly Manning Walker, qui s'interroge sur le frisson des premières rencontres et les limites du consentement, a de son côté reçu trois nominations, après avoir remporté le prix Un certain regard à Cannes.