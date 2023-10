"Barbie" et "Oppenheimer" ont soutenu les bons résultats de Kinepolis au 3e trimestre

Après une hausse de 25% du chiffre d'affaires au premier semestre, Kinepolis a continué à enregistrer de bons résultats au troisième trimestre grâce à la poursuite de l'augmentation de l'offre de films d'Hollywood et au succès de "Barbie" ainsi que d'"Oppenheimer". Le groupe rapporte que les produits par visiteur ont augmenté par rapport à 2022 et que l'EBITDA (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement), l'EBITDAL (EBITDA ajusté pour les loyers) ainsi que le résultat net ont été "nettement plus élevés" qu'au cours de la même période en 2022 et 2019.

Au troisième trimestre, Kinepolis a accueilli 10,5 millions de visiteurs, en hausse de 41,5% par rapport à la même période en 2022 et de 5,1% en comparaison avec 2019.