Béatrice Dalle rendra hommage à Kurt Cobain au Printemps de Bourges

L'actrice Béatrice Dalle interviendra dans deux spectacles en avril au Printemps de Bourges, notamment dans un show en hommage à Kurt Cobain, ont annoncé mercredi les organisateurs du festival.

Le Printemps, du 24 au 28 avril, marquera les 30 ans du suicide du leader de Nirvana avec une création, "Come as you are", tirée du titre d'un des tubes du groupe grunge star des années 1990. On y trouvera Béatrice Dalle et le jeune auteur-interprète Youv Dee. "Dix textes lus issus des mémoires du chanteur pour l'une, dix titres issus du répertoire de Nirvana pour l'autre", exposent les organisateurs.