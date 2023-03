Ben Böhmer, 2 Many DJ's, Tom Odell et dix autres noms ajoutés à l'affiche du Pukkelpop

Le groupe de folk psychédélique hollandais Altin Gün, qui revisite les standards de la chanson turque des années 1960 et 1970 se produira le 18 août, à l'instar du trio américain d'indie pop TV Girl.

Samedi 19 août, les festivaliers pourront danser sur l'électro-rock noir-jaune-rouge du binôme formé par les frères Dewaele plus connus sous le nom de 2 Many Dj's et sur la house mélodique de l'allemand Ben Böhmer. La chanteuse britannique pop Jessi Ware et son compatriote Tim Odell seront également de la partie, en compagnie du rappeur anglais Aitch, du producteur australien Luude et du trio pop américain MUNA.

Au menu du dimanche 20 août : de la pop-punk britannique avec Dylan, du rock indie avec les Allemands de Giant Rooks, du metalcore des États-Unis avec Knocked Loose et de la techno avec l'artiste polonaise VTSS.

Ces treize noms viennent s'ajouter a un line-up qui compte déjà Billie Eilish, Angèle, Florence + The Machine, The Killers, Limp Bizkit et Dropkick Murphy's, entre autres.