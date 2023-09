A Berlin, des clubs techno menacés par un projet d'autoroute

L'opposition au projet d'extension de l'autoroute A100, qui ceint une partie de Berlin, a réuni samedi des milliers de clubbers et militants écologistes, pour une manifestation en musique, sous la forme d'une rave party urbaine.

Le projet prévoit d'allonger cette artère de 5 km, depuis le parc de Treptow, traversant la rivière Spree jusqu'à Friedrichshain, un ancien quartier de l'est devenu temple de la jeunesse branchée et des clubs électros.

Sous sa forme actuelle, il menacerait au moins cinq lieux nocturnes de la capitale, selon la Commission des Clubs de Berlin, qui représente le secteur.

Parmi eux, des institutions, qui ont fait les grandes heures de l'histoire du clubbing berlinois. C'est le cas de About Blank, une discothèque de style industriel à deux pas de la gare d'Ostkreuz, et de Renate, lieu de rencontre privilégié de la communauté LGBT+, niché dans un immeuble d'appartements non rénovés.