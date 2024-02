Berlin : une comédie rebat les cartes de la beauté et du handicap

Partager:

Quelle place pour les acteurs atteints d'un handicap très visible dans le cinéma, industrie du glamour et de la beauté ? Une comédie caustique, en compétition à Berlin prend le sujet de front en offrant un rôle de premier plan à un acteur souffrant de neurofibromatose. Dans "A Different Man", l'acteur et présentateur télé britannique Adam Pearson, au visage totalement déformé par la maladie, partage l'affiche avec l'acteur roumano-américain Sebastian Stan ("Captain America") et la norvégienne Renate Reinsve.

Prix d'interprétation à Cannes en 2021 pour "Julie (en 12 Chapitres)", celle-ci fait ici ses premiers pas dans une production américaine. Version sardonique du "Elephant Man" de David Lynch, puisant dans "La Belle et la Bête" comme dans "Docteur Jekyll et de M. Hyde", le film raconte l'histoire d'Edward, un New Yorkais au visage déformé par la maladie, qui mène une existence triste et solitaire. Son rêve ? Devenir acteur. Mais on ne lui propose que des rôles de seconde zone, dans des clips de sensibilisation au handicap. Seule sa voisine, une dramaturge en herbe interprétée par Renate Reinsve, semble lui trouver quelque chose.

L'existence d'Edward bascule lorsqu'il se voit proposer un traitement radical. Il lui permet d'en finir avec sa maladie et de recouvrer d'un coup un visage conforme aux canons de la beauté masculine. Edward quitte tout, oublie sa vie d'avant et se refait avec succès dans l'immobilier. Des années plus tard, le cadeau se révèle empoisonné, lorsque surgit dans sa vie Oswald, un homme aussi handicapé qu'il a pu l'être, mais à qui tout semble réussir. - "Transformer" le public -