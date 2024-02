Berlinale : "Hors du temps", confinés avec Olivier Assayas

En lice pour l'Ours d'or à Berlin, Olivier Assayas, 69 ans, l'un des rares réalisateurs français à faire tourner des stars internationales, de Penelope Cruz à Kristen Stewart et Maggie Cheung, se dévoile dans un film sur son propre confinement.

Vincent Macaigne dans le rôle d'un réalisateur, avec son frère (Micha Lescot) et leurs compagnes jouées par Nora Hamzawi et Nine D'Urso : l'auteur de "Irma Vep" ou "Personal Shopper", frère aîné de Michka Assayas, critique rock renommé, ne cache pas la dimension autobiographique de ce film intitulé "Hors du temps".