"Blue et Compagnie" s'envole en tête du box-office nord-américain

La fiction "Blue et Compagnie", récit d'une fille de 12 ans qui a le don de voir des créatures imaginaires, prend la tête du box-office nord-américain pour son premier week-end en salles, a indiqué dimanche le cabinet spécialisé Exhibitor Relations.

Distribué par le géant américain Paramount, l'histoire de Bea et de son voisin au pouvoir improbable de voir et parler avec des créatures variées, d'un bonbon géant à une bulle de savon, ont récolté 35 millions de dollars entre vendredi et dimanche.