"Bob Marley: One Love" reste en tête du box-office nord-américain

La légende du reggae racontée sur grand écran dans "Bob Marley: One Love" est restée à la tête du box-office nord-américain ce week-end, avec 13,5 millions de dollars récoltés, selon les estimations dimanche du cabinet spécialisé Exhibitor Relations.

Le chanteur jamaïquain Bob Marley, au succès fulgurant et au décès si brutal en 1981, est interprété par l'acteur britannique Kingsley Ben-Adir, connu pour son rôle de Malcolm X dans "One Night in Miami".