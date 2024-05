Bob Permentier nommé intendant de l'Orchestre national de Belgique

La Ministre des Affaires étrangères et des Institutions culturelles fédérales, Hadja Lahbib, a nommé Bob Permentier comme nouvel intendant de l'Orchestre national de Belgique, a annoncé jeudi l'orchestre. Il est entré en fonction le 1er mai 2024, pour un mandat de six ans.

Né en 1971, Bob Permentier est membre de l'orchestre depuis 1994 au pupitre des bassons. Le quinquagénaire est aussi, depuis 13 ans, le directeur artistique de B-Classic, la branche limbourgeoise du Festival van Vlaanderen.

La vision du nouvel intendant pour l'orchestre se veut "fédératrice", cherchant à élargir le public et construire "des ponts entre la musique symphonique et le tissu social belge". M. Permentier souhaite proposer un "équilibre entre tradition et innovation, où l'excellence artistique que requiert le répertoire symphonique côtoie des formats qui transcendent les genres audio-visuels".