Bouli Lanners élevé au rang de Docteur Honoris Causa par l'UNamur

Le comédien, scénariste, metteur en scène et réalisateur liégeois s'est vu remettre sa distinction des mains de la rectrice de l'UNamur, Annick Castiaux. C'est notamment pour son engagement social sur divers enjeux sociétaux tels que l'environnement, l'agriculture, la santé ou encore la sécurité sociale qu'il a été récompensé.

Trois autres personnalités ont également été faites Docteurs Honoris Causa lundi par l'UNamur. La première honorée a été l'illustratrice et dessinatrice de bandes dessinées Zeina Abirached, qui a grandi au cœur de la guerre civile au Liban et transmet cette histoire dans ses œuvres. L'UNamur a également récompensé le père argentin Pedro Opeka, qui consacre sa vie à l'amélioration des conditions de vie des populations marginalisées de Madagascar. Enfin, le journaliste burundais Bob Rugurika a été mis à l'honneur pour ses prises de position en matière de lutte pour la liberté de la presse et des droits humains au Burundi.