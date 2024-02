Brian Wilson des Beach Boys souffre de démence, sa famille réclame une tutelle

Brian Wilson, chanteur et cofondateur des Beach Boys, souffre de démence et sa famille souhaite le placer sous la tutelle de ses agents après la mort récente de sa femme, ont révélé vendredi plusieurs médias américains.

Cette décision a été prise "à la suite du décès" de sa femme Melinda Wilson en janvier selon le communiqué, et "après mûre réflexion et consultation entre Brian, ses sept enfants (...) et les médecins de Brian".

Brian Wilson est atteint d'un "trouble neurocognitif majeur" et "n'est pas en mesure de subvenir à ses besoins personnels en matière de santé physique", selon les documents judiciaires déposés par la famille et cités par les médias américains.

Ce prodige de la pop américaine est entré dans l'histoire au début des années 1960, lorsqu'il compose la musique la plus heureuse du rock avec plus de 200 hymnes au soleil, au surf et aux filles bronzées ("Surfin' USA", "I get around", "Fun Fun Fun", "Surfer girl"). Il fait des Beach Boys le groupe américain ayant vendu le plus de disques au monde.

De ses 19 à 24 ans, le bassiste et chanteur fut à lui seul l'égal des Beatles: John Lennon considérait "Pet Sounds" (1966) comme l'un des meilleurs albums de tous les temps. Après l'innocence des premières compositions, le chanteur y ruminait la perte de la jeunesse et engageait son groupe vers un rock plus psychédélique aux origines de la culture hippie.