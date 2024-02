Brian Wilson des Beach Boys souffre de démence, sa famille réclame une tutelle

Brian Wilson, chanteur et cofondateur des Beach Boys, souffre de démence et sa famille souhaite le placer sous la tutelle de ses agents après la mort récente de sa femme, ont révélé vendredi plusieurs médias américains.

Le musicien de 81 ans, dont le groupe a produit la bande-son du mythe californien des sixties, a été "diagnostiqué comme étant atteint de démence", a expliqué son agente Jean Sievers au New York Times.

Cette décision a été prise "à la suite du décès" de sa femme Melinda Wilson en janvier selon le communiqué, et "après mûre réflexion et consultation entre Brian, ses sept enfants (...) et les médecins de Brian".

Ce placement sous tutelle doit encore être entériné par un juge. La famille en a fait la demande cette semaine auprès d'un tribunal de Los Angeles.

Brian Wilson est atteint d'un "trouble neurocognitif majeur" et "n'est pas en mesure de subvenir à ses besoins personnels en matière de santé physique", selon les documents judiciaires déposés par la famille et cités par les médias américains.