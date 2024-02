Brosella et Paradise City désignés nouveaux organisateurs du festival Jazz Middelheim

"Le festival Brosella est synonyme d'une offre musicale variée d'ethno et de jazz urbains et de nombreux styles musicaux intermédiaires. Il présente et produit des projets musicaux de grands noms et de jeunes talents nationaux et internationaux", précise la Ville. "Le Paradise City Festival marque chaque année le début de l'été pour les amateurs de musique électronique sur le site d'un château et est mondialement reconnu pour ses efforts considérables en matière de développement durable."

"Nous attendons avec impatience un festival qui sera à la fois chaleureux et intime, qui honore à la fois le passé et l'avenir du jazz, et qui replace Anvers sur la carte internationale du jazz", souligne l'échevine anversoise de la Culture, Nabilla Ait Daoud.

Le maintien de l'appellation "Jazz Middelheim" doit encore faire l'objet de discussions entre les nouveaux organisateurs et la VRT, propriétaire du nom. Un partenariat avec le média flamand, comme c'était le cas auparavant, doit également être discuté.