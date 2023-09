Bruce Springsteen reporte tous ses concerts de 2023 à 2024 à cause d'un "ulcère"

L'immense star du rock et interprète de "Born in the USA", avait déjà annoncé il y a 20 jours le report de ses concerts prévus aux États-Unis en septembre à cause de "symptômes d'un ulcère de l'estomac".

Le "Boss", 74 ans, avait déclaré suivre un traitement pour cette maladie qui, selon son dernier communiqué sur X (ex-Twitter), est maintenu.