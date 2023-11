Cambodge: Phnom Penh retrouve la Fête de l'eau et sa course de bateaux dragons

Des dizaines de milliers de spectateurs se sont attroupés dimanche à Phnom Penh pour renouer avec la traditionnelle course de bateaux dragons, clou de la Fête de l'eau annulée durant toute la pandémie de Covid-19.

Rituellement fixée à la pleine lune de novembre, elle marque la fin des pluies pendant lesquelles le Tonle Sap se déverse dans le lac du même nom et la spectaculaire inversion du courant entre le Mékong et le Tonle Sap qui retrouve alors son cours normal.

La Fête de l'eau est organisée pour remercier le fleuve Mékong de nourrir les sols fertiles du pays et de fournir un poisson abondant. Elle est la plus grande fête traditionnelle du pays.

Le roi du Cambodge Norodom Sihamoni, le Premier ministre Hun Manet, son père Hun Sen et de hauts responsables gouvernementaux étaient présents pour admirer la course et la foule encourageait les bateaux à grands cris.

Les festivités, prévues jusqu'à mardi, comportent également des concerts, des lanternes flottantes chargées de néons colorés et des feux d'artifice.

"Je suis heureux que nous puissions nous réunir pour célébrer la Fête de l'eau", confie à l'AFP l'un des rameurs sur un bateau-dragon, Hom Phos, 38 ans.