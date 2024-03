Camille Cottin maîtresse de cérémonie du 77e Festival de Cannes

Une actrice française qui manie l'humour et connue à Hollywood: Camille Cottin officiera comme maîtresse des cérémonies d'ouverture et de clôture du 77e Festival de Cannes, du 14 au 25 mai, ont annoncé jeudi France Télévisions et Brut.

L'actrice de 45 ans, qui a débuté dans le registre comique, avec son personnage de "Connasse", et de nombreuses apparitions dans des comédies, a vu sa carrière s'accélérer ces dernières années.