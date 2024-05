Cannes: Demi Moore à contre-emploi dans un film d'horreur féministe

Partager:

Actrice américaine emblématique des années 1990, Demi Moore ("Ghost", "Striptease", "À armes égales") est pour la première fois à l'affiche d'un long-métrage à Cannes, "The Substance", film d'horreur féministe de la Française Coralie Fargeat, présenté en compétition dimanche. "C'est le début d'un troisième acte dans la carrière de Demi, c'est inspirant", a résumé son partenaire dans le film, l'Américain Dennis Quaid, en conférence de presse lundi.

La "substance" du titre permet à la personne qui se l'injecte de produire une "meilleure version d'elle-même, plus jeune, plus belle, plus parfaite". Pour Elisabeth Sparkle, gloire du fitness télévisé mise à la porte à 50 ans (incarnée par Demi Moore, épatante au fur et à mesure qu'elle vieillit artificiellement), la tentation est grande. Ainsi "nait" son avatar Sue (l'Américaine Margaret Qualley, aussi convaincante angélique que démoniaque), qui va marcher dans ses pas face à un producteur grossier incarnant le patriarcat (Dennis Quaid). Seule condition pour ne pas se mettre mutuellement en danger, toutes deux doivent partager leur temps de manière égale dans le monde extérieur. Or Sue en veut toujours plus...

A la réalisation d'un premier film d'horreur sur le viol ("Revenge", en 2018), Coralie Fargeat porte cette fois son regard sur le corps féminin, "problématique plus jeune, quand il n'est pas parfait ou trop gros, puis quand il vieillit". "Ca un impact massif dans la vie des femmes et conditionne énormément de choses dans la société. Notre corps nous définit, génère des inégalités et de la violence, de notre propre part aussi. On est amenée de manière quasi obligatoire à le détester d'une manière ou d'une autre et on peut devenir notre premier instrument de torture", développe la réalisatrice de 48 ans, interrogée par l'AFP. - "Le meilleur des défis" -