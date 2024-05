Cannes: du pouvoir et une odeur de soufre avec Limonov par Serebrennikov

Le réalisateur russe en exil Kirill Serebrennikov revient à Cannes dimanche avec un biopic attendu et explosif sur la vie à mille à l'heure de l'agitateur de la politique russe Edouard Limonov, qui peut venir secouer une compétition dans laquelle "Emilia Pérez" de Jacques Audiard fait figure de premier favori.

"Une vie comme une trainée de soufre" racontée sur un demi-siècle, décrit sobrement l'équipe du film en lice pour la Palme d'or et dont quasiment rien n'a filtré jusqu'à sa première prévue à 14h30.

Limonov a été tour à tour voyou à Kharkiv, en Ukraine, où il est né, poète nouvelle garde anti-soviétique à Moscou, loser au coeur brisé à New York, écrivain branché à Paris, mercenaire dans les Balkans et à Moscou de nouveau, et chef d'un parti de jeunes révolutionnaires rouge-brun anti-Poutine.

"La deuxième fois que j'ai lu le script, je me suis dit: +Oh non, ce mec est vraiment perturbant", a raconté dans un entretien à Vanity Fair le Britannique Ben Whishaw, qui s'est glissé dans la peau de cet homme "sans filtre", qu'il incarne en anglais.