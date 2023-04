Cannes: "Indiana Jones" en avant-première et hommage à Harrison Ford

Le festival rendra à cette occasion un hommage particulier à Harrison Ford, figure du cinéma hollywoodien de "Star Wars" (il joue Han Solo à trois reprises) à "Blade Runner", en passant bien sûr par l'aventurier au chapeau et au lasso, qu'il incarne depuis 1981 et le premier épisode, "Les aventuriers de l'Arche perdue".

Ce cinquième volet des aventures de l'archéologue aventurier imaginé par Georges Lucas et porté à l'écran par Steven Spielberg, doit sortir le 28 juin en France et le 30 juin aux Etats-Unis.

"Indiana Jones et le Cadran de la Destinée", coproduit par Georges Lucas et Steven Spielberg pour Disney et LucasFilms, est réalisé cette fois par James Mangold, auteur du biopic sur Johnny Cash "Walk the Line" avec Joaquin Phoenix et de "Le Mans 66" (2019).

Il s'agit du deuxième film dont la sélection a été officiellement confirmée par le Festival, après "Killers of the Flower Moon" de Martin Scorsese, avec ses acteurs fétiches Leonardo DiCaprio et Robert de Niro.

Le jury du 76e Festival de Cannes (16 au 27 mai) sera présidé par le réalisateur suédois aux deux Palmes d'Or Ruben Östlund ("The Square", "Sans Filtre"). Le reste de la sélection doit être annoncé courant avril.