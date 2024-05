A Cannes, Jacques Audiard casse les genres

Après avoir fait son film au casting américain "Les frères Sisters" (2018), le réalisateur d'"Un Prophète" s'est lancé dans un nouveau pari, un film, "Emilia Pérez", tourné en espagnol avec deux énormes stars, Selena Gomez et Zoe Saldaña.

C'est le projet le plus fou de la compétition: le Français Jacques Audiard brigue une deuxième Palme d'or samedi à Cannes avec une comédie musicale détonnante au casting de haut vol, autour d'un baron de la drogue mexicain qui fait une transition de genre.

Et cerise sur le gâteau, une actrice transgenre espagnole, Karla Sofía Gascón, à qui il a confié le premier rôle et le rôle-titre, celui d'un chef de cartel mexicain qui rêve de se retirer des affaires et de devenir la femme qu’il a toujours voulu être.

La transition de Manitas, le narcotrafiquant, en Emilia Pérez, se fera avec l'appui d'une avocate, Rita, malheureuse dans son travail, plus au service des criminels que des grandes causes.

Un rôle en or pour l'actrice espagnole de 52 ans, connue pour ses rôles dans des productions mexicaines et des telenovelas et dont la transition de genre est encore récente.