Cannes: "La Belle de Gaza", portrait de "guerrières" de la transidentité

Le documentaire "La Belle de Gaza" présenté vendredi soir à Cannes se faufile dans le milieu fermé des femmes transgenres palestiniennes réfugiées à Tel-Aviv et fait le portrait inédit d'une communauté de "guerrières" traversée par le plus intime des conflits.

La cinéaste Yolande Zauberman est retournée, caméra au poing, arpenter les marges les plus taboues de la société israélienne, après un film sur les couples mixtes ("Would you have sex with an Arab ?", 2011) et le très remarqué film sur la pédocriminalité dans le milieu juif ultra-orthodoxe, "M" (2018).