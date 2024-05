Cannes: l'Américain Jesse Plemons remporte le prix d'interprétation masculine

Jesse Plemons participe à plusieurs séries télévisées: "Walker", "Texas Ranger" et "Sabrina, l'apprentie sorcière".

Il apparaît ensuite dans la comédie sportive "Magic Baskets" de John Schultz en 2002, qui lui donne son premier rôle parlant.

Entre 2003 et 2006, il est présent dans plusieurs films inédits en France, "Children on Their Birthdays" de Mark Medoff et "When Zachary Beaver Came to Town" de John Schultz. Il apparaît également dans des séries télévisées plus populaires, comme "Amy", "Les Experts" ou "Grey's Anatomy".