A Cannes, l'Ukrainien Sergei Loznitsa et l'absurde de la guerre

La guerre n'a qu'une définition: "une maladie psychiatrique", dit à l'AFP le réalisateur ukrainien Sergei Loznitsa, de retour à Cannes jeudi avec son documentaire "L'Invasion", chronique "compassionnelle" de l'absurde, de la violence d'une Ukraine plongée dans la guerre depuis plus de deux ans.

Au supermarché, pendant quinze minutes, la caméra capte la discussion de deux soldats qui comparent leur solde, comme n'importe quelle discussion de collègues à la machine à café.

A la mairie, les couples se pressent en ligne de robe blanches et d'uniformes kaki, en espérant que les seules larmes versées seront celles de "joie" et non du veuvage.

A Dnipro, une grande ville du centre-est de l'Ukraine, un bout de chambre à coucher pendouille dans le vide. Un missile russe a tué 39 personnes quelques heures plus tôt.