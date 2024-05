Cannes: prix spécial du jury au cinéaste Mohammad Rasoulof, qui a fui l'Iran

Le prix est un symbole de soutien aux artistes iraniens victimes de la répression et une consécration pour un réalisateur qui a bravé la censure pendant des décennies avant de se résoudre à l'exil.

Tourné en clandestinité, "Les graines du figuier sauvage" est un thriller paranoïaque sur un enquêteur iranien et sa famille, en pleine répression des manifestations contre le régime.

"Mon peuple vit chaque jour sous un régime qui l'a pris en otage", a poursuivi le réalisateur, souhaitant "saluer toutes ces jeunes femmes dont le courage sans bornes a rendu possible ce film".

Le cinéaste a entremêlé son film de nombreuses images amateurs et issues des réseaux sociaux montrant les rassemblements d'étudiantes et d'étudiants, les femmes brûlant leur foulard en public et les brutalités policières.

Charge politique contre la dictature, le film, nourri de l'expérience carcérale de Rasoulof, rend hommage au mouvement "Femme, vie, liberté".

Né en 1972 à Chiraz (sud-ouest), Mohammad Rasoulof est de longue date dans le viseur des autorités, qui l'ont condamné notamment pour "propagande contre le régime", soumis à de nombreux interrogatoires, et régulièrement privé de ses libertés de circuler ou de travailler.