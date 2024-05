Cannes: "Sauvages", plaidoyer enchanteur contre la déforestation

Avec "Sauvages", film d'animation présenté hors compétition à Cannes, le réalisateur Claude Barras emmène le spectateur dans la forêt de Bornéo avec deux enfants et un orang-outan orphelin, afin de sensibiliser à l'enjeu environnemental de la déforestation.

"Les gens qui luttent, je pense qu'il faut les soutenir et ma manière de lutter, c'est de m'intéresser à toutes ces problématiques", poursuit le réalisateur. Et de rappeler: "Comme c'est lié à l'huile de palme et qu'on en consomme beaucoup en Occident, ça nous concerne directement aussi."

Plusieurs représentants du peuple penan qui accompagnaient samedi le réalisateur sur les marches du Palais des festivals s'efforcent depuis 30 ans de préserver la forêt tropicale de Bornéo et leur mode de vie nomade de chasseurs-cueilleurs.

Komeok Joe est l'un d'eux. "C'est parce que le gouvernement ne reconnait pas nos droits que nous combattons. Nous ne voulons pas que nos enfants deviennent des orphelins là où ils vivent. C'est pour ça que je fais le tour du monde pour dire nos problèmes", expose le militant.