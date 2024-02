Carnaval de Rio: un défilé en hommage aux femmes noires récompensé

Un troisième titre (après ceux de 1997 et 2020) salué par une explosion de joie à Niteroi, ville de banlieue de Rio où est installée cette école fondée en 1946.

Viradouro a fait la course en tête de bout en bout, alors que les notes des jurés ont été égrenées une à une pendant plus d'une heure, lors d'une cérémonie diffusée en direct par TV Globo, la chaîne la plus regardée du Brésil.

Elle était la dernière des 12 formations à défiler, quand le soleil commençait à se lever mardi, après deux nuits d'un spectacle grandiose au Sambodrome, enceinte aux 70.000 places créée il y a 40 ans par l'architecte Oscar Niemeyer.

La grande championne de cette édition du carnaval a marqué les esprits dès le début du défilé, quand un énorme serpent articulé couleur vermeil aux écailles proéminentes a rampé comme par magie entre les danseurs.