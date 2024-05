Catherine Hiegel, mère de Coline Berry, accuse Richard Berry de violences conjugales

"Il cogne ma tête contre le lavabo, recousue à l'arcade": la comédienne Catherine Hiegel a affirmé avoir été violentée par son ex-compagnon Richard Berry, qui avait fait l'objet d'une plainte pour inceste par sa fille Coline, classée pour prescription.

Cette annonce a été faite sur le compte Instagram "Après les violences", qui expose des photos et des témoignages de personnalités et d'anonymes disant avoir été victimes de violences sexistes et sexuelles ou relatant le témoignage de personnes n'ayant pas voulu ou pu s'exposer.