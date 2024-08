Céline Dion mécontente que Trump ait utilisé sa chanson du film "Titanic"

ANGELA WEISS

"Franchement, CETTE chanson ?": la mégastar canadienne Céline Dion a protesté samedi contre l'utilisation par la campagne du candidat républicain Donald Trump de son tube mondial "My Heart Will Go On", célébrissime bande originale du film "Titanic".

L'équipe de Céline Dion et son label Sony Music Entertainment Canada se sont insurgés contre "l'utilisation non autorisée de la vidéo, de la performance musicale et d'une image de Céline Dion chantant +My Heart Will Go On+ lors d'un meeting de campagne de Donald Trump et (son colistier) J.D. Vance dans le Montana" vendredi soir.