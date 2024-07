Céline Dion surmonte la maladie et chante aux JO de Paris

Mais entre les manifestations de ce mal, l'artiste peut mener une vie normale.

La diva a un lien particulier avec la France, où elle a explosé avec l'album "D'eux" (1995), écrit par le compositeur français Jean-Jacques Goldman.

En 1997, c'est la planète qui succombe avec "My heart will go on", sur la B.O. du blockbuster "Titanic" de James Cameron.