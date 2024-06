"C'est Despacito sur tous mes CD": l'album du chanteur Hervé victime d'un bug

"Je n'ai pas encore d'explications, on pense que c'est un bug informatique de notre usine en France", a indiqué le chanteur de pop française à l'AFP.

"Envie de pleurer et de rigoler en même temps": le musicien français Hervé a découvert avec stupéfaction vendredi que tous les CD de son dernier album contenaient par erreur celui du chanteur du tube portoricain "Despacito".

En pleine promotion de son album, sorti sans encombre sur les plateformes, le chanteur de 33 ans décide de prendre une pause pour aller récupérer des copies de son disque et réalise que c'est bien "le gars de Despacito sur tous (mes) CD".

"Comme j'aime bien déconner sur les réseaux, j'ai pensé que c'était une blague de collègues ou de fans qui se dont dit: on va faire une blague à Hervé", poursuit l'auteur du morceau "Si bien du mal".

Vendredi, jour de sortie sur les plateformes et en version physique de son album "Adrénaline", l'artiste pop-rock commence à recevoir un puis plusieurs messages sur les réseaux sociaux pour le prévenir qu'un "mec chante en espagnol sur (s)on disque".

Pour son troisième album, "Adrénaline", Hervé, révélation masculine aux Victoires de la musique 2021, s'est enfermé avec sa bande, dont Eric Cantona, dans une maison en Angleterre pour explorer à fond son inspiration britpop et revenir aux "premiers amours" de ses débuts dans le duo franco-britannique Postaal.

"Il n'y a qu'à moi que ça arrive. J'ai fait, je crois, le meilleur disque de ma vie et c'est Luis Fonsi dessus !", s'esclaffe Hervé Le Sourd, de son vrai nom.

Contactée par l'AFP sur les éventuelles suites juridiques ou commerciales de cette mésaventure, Universal Music n'avait pas répondu dans l'immédiat samedi.

"Je pense qu'ils vont se débrouiller avec les assurances. C'est pas la mise en place de (la star américaine) Billie Eilish non plus ! Et puis, comme ça, je laisse une petite longueur d'avance à SCH", le rappeur marseillais qui a sorti un album très attendu vendredi, taquine le chanteur.

Une telle mésaventure était déjà arrivée au groupe de punk rock français Les Wampas, dont un vinyle de 2022 contenait les morceaux du chanteur Cali.