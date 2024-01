Chats, emojis et produits dérivés: la culture du "mignon" s'expose à Londres

A la veille de l'ouverture au public, le centre d'art situé au bord de la Tamise a accueilli les premières visiteuses de l'exposition: des influenceuses en uniformes d'écolières japonaises, robes "Hello Kitty" ou bonnets Pikachu, qui se prêtent au jeu des photos pour leurs milliers d'abonnés.

Des chats aux peluches en passant par les emojis, l'exposition "Cute", qui débute jeudi à la Somerset House de Londres, invite à réfléchir sur l'influence du "mignon" dans notre quotidien, un concept plus riche et complexe qu'il n'y paraît à première vue.

Avec des oeuvres d'art mais aussi de nombreux clips, jeux vidéos ou des "mèmes" partagés sur les réseaux sociaux, le musée londonien, revêtu de couleurs pop, fait le pari de transposer entre ses murs une culture principalement virtuelle, qui s'est diffusée dans le monde avec l'explosion d'internet.

La première salle de "Cute" est entièrement dédiée aux chats, stars du net par excellence, et juxtapose des photographies de félidés en noir et blanc datant du XIXe avec des portraits de chatons arc-en-ciel futuristes créés grâce à une intelligence artificielle.

Un peu plus loin, un collage d'angelots bouclés de la Renaissance, premiers "bébés mignons" de l'histoire de l'art, se mélangent avec des peluches, mangas et figurines emblématiques de la culture "kawaii", apparue au XXe siècle au Japon, et qui a pour traduction "mignon" ou "adorable".