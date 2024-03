Chaumont-sur-Loire accueille une sculpture monumentale de Miquel Barceló

Dénommée "La Grotte Chaumont", en forme de clin d’œil à la grotte Chauvet (Ardèche), l'oeuvre de huit tonnes et quatre mètres sur six, semble sortir d'un bosquet. Elle représente la bouche géante d’un animal monstrueux aux yeux vert-brun, très humain, aux dents en forme de stalactites, prêt à happer les visiteurs.

"Au début des années 80, ma peinture était celle d’un artiste européen contemporain. J’ai toujours été un peintre moderne. Mais, plus les années passent, plus je me projette en arrière. Je suis aujourd’hui beaucoup plus proche de l’art pariétal", sourit le sculpteur et céramiste.

C’est la première fois que l’artiste, aux oeuvres protéiforme, connu pour avoir réalisé le célèbre manteau de la cathédrale de Palma de Majorque, crée une céramique aussi importante d'un seul tenant.

Conçue pour résister en extérieur, elle est à la fois un chef-d’œuvre et une prouesse technique. "Pour la réaliser, j’ai commencé par construire un four de 10 mètres. La cuisson a atteint 1.100 degrés", explique l’artiste.