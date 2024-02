Chemena Kamali renoue avec les "racines" de Chloé pour sa première collection

Pour sa première et attendue collection à la tête de Chloé, la créatrice Chemena Kamali s'est enracinée dans les looks des années 1970 de la maison parisienne, autour des concepts de "pouvoir" et de "liberté", une époque de la "femme qui ose".

Pour sa première collection, elle a pensé des silhouettes qui jouent sur les contrastes : flou et tailleur, féminin et masculin, mousseline et vinyle, rose poudré et vert militaire, dentelle blanche et cuissardes noires.

Un look pour l'incarner : cette robe romantique, ton nude tout en mouvement et fluidité, qui s'échappe d'un très masculin manteau de cuir noir rigide et long jusqu'aux pieds.

Il y a des détails western dans ces allures très parisiennes et une ceinture logo en métal qui ne ceinture pas beaucoup mais bijoute la silhouette.