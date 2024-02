Christine Angot, caméra au poing et pied dans la porte

Christine Angot, pour qui la littérature a toujours été un sport de combat, décide de changer les armes. C'est caméra au poing, et pied dans la porte, qu'elle décide de poursuivre son oeuvre, à l'occasion d'une tournée de promotion de son livre "Le Voyage dans l'Est".

Celle qui a été tant vilipendée par la critique, moquée pour ses obsessions, ajoute donc au poids des mots, le choc des images, ceux des visages de ses proches, le père de sa fille, sa propre mère, qu'elle confronte à son histoire.

Dans ce film, "on voit les choses, on les entend surtout. On a rarement entendu la parole qu'on entend là. Pas ma parole, mais celle des gens qui défendent le territoire dont ils ont hérité, celui de l'homme fort, ceux dont la respectabilité est toute entière construite autour de l'homme puissant et cultivé de la famille. On ne renonce pas à ça comme ça", déroule-t-elle.

- Réponse "avant de mourir" -