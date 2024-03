Christopher Nolan remporte l'Oscar du meilleur réalisateur pour "Oppenheimer"

Christopher Nolan a remporté dimanche l'Oscar du meilleur réalisateur pour "Oppenheimer", son portrait du père de la bombe atomique acclamé par la critique et le public.

Ce blockbuster raffiné, qui a engrangé un milliard de dollars de recettes au box-office mondial, avait fait du cinéaste américano-britannique le grandissime favori. Il s'est imposé face à Martin Scorsese ("Killers of the Flower Moon"), Justine Triet ("Anatomie d'une chute"), Yorgos Lanthimos ("Pauvres Créatures") et Bradley Cooper ("Maestro").