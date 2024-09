Chroniqueuse des amours modernes, Sally Rooney revient avec "Intermezzo"

Ses fans y retrouveront les éléments qui ont fait son succès: une observation fine des rapports sociaux, des dialogues saisissants de réalisme dans des appartements de Dublin, des scènes érotiques et des conversations existentielles sur le patriarcat ou le capitalisme.

Après avoir créé des personnages féminins marquants, la romancière de 33 ans raconte cette fois le rapprochement de deux frères éloignés, Peter et Ivan, dans les semaines qui suivent la mort de leur père, et les relations amoureuses qu'ils nouent dans la période délicate du deuil.

Six ans après la parution de son roman "Conversations with Friends" (2017), écrit en trois mois à la fin de ses études et qui l'a révélée à seulement 26 ans, ses personnages, comme elle, ont grandi.

Ils sont devenus des trentenaires, confrontés à des questionnements sur la maternité et à l'angoisse climatique. Son style, direct et réaliste, évolue aussi, avec des dialogues qui s'entremêlent au monologue intérieur des personnages.