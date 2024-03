Cillian Murphy, un Oscar pour l'Irlandais qui ne voulait pas être une star

Devenu célèbre grâce à la série "Peaky Blinders", l'acteur irlandais Cillian Murphy a remporté dimanche l'Oscar du meilleur acteur pour son interprétation du père de la bombe atomique, dans le film "Oppenheimer" de Christopher Nolan, dont il est un acteur fétiche.

"C'est l'aventure la plus excitante, exaltante et épanouissante sur le plan créatif que vous m'ayez fait vivre au cours des 20 dernières années. Je vous dois plus que je ne saurais le dire", a déclaré l'acteur en s'adressant au réalisateur Christopher Nolan et la productrice Emma Thomas.