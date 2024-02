Cinéma: après Benoît Jacquot, Judith Godrèche met en cause Jacques Doillon

Le parquet de Paris a ouvert cette enquête après la plainte pour viols sur mineur de la comédienne contre Benoît Jacquot, qui a 25 ans de plus qu'elle, l'a dirigée à l'écran et a entretenu durant plusieurs années une relation avec elle à partir de ses 14 ans.

L'actrice Judith Godrèche a mis jeudi en cause le comportement à son encontre du réalisateur Jacques Doillon, lorsqu'il la dirigeait et qu'elle était âgée de quinze ans, au lendemain de l'annonce d'une enquête contre un autre cinéaste qu'elle accuse, Benoît Jacquot.

Jeudi, l'actrice a réitéré sur France Inter ses accusations d'abus et de violences contre ce cinéaste et mis en cause un autre réalisateur de la même génération, Jacques Doillon, 79 ans.

Les faits qu'elle a évoqués remontent au tournage de "La fille de 15 ans", sorti en 1989, et tourné alors que Judith Godrèche avait 15 ans, et était en couple avec Benoît Jacquot.

Elle a relaté une scène d'intimité tournée avec Jacques Doillon, en présence de Jane Birkin, qui était alors la compagne du réalisateur. "Tout d'un coup, il décide qu'il y a une scène d'amour, une scène de sexe entre lui et moi", a-t-elle raconté. "J'enlève mon pull, je suis torse nu, il me pelote, me roule des pelles", a-t-elle ajouté.