Cinéma: en route vers les sommets, "Un p'tit truc en plus" passe le cap des 6 millions d'entrées

Quatre, puis cinq et dorénavant six: la comédie "Un p'tit truc en plus", plus gros succès français en salles depuis la crise sanitaire, a franchi le cap des six millions de spectateurs, a annoncé vendredi son distributeur.

"6 millions de mercis ! la folle aventure continue (...)", a écrit sur son compte Instagram le distributeur du film, Pan Distribution.