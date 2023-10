Cinéma: le nouveau Miyazaki sort en France après dix ans d'absence

La sortie d'un nouveau film du réalisateur de "Mon voisin Totoro" (1998), "Princesse Mononoké" (2000) ou "Le voyage de Chihiro" (2001) est toujours un évènement, mais celui-ci était d'autant plus attendu que Miyazaki, réalisateur aussi révéré que secret, a déjà annoncé à plusieurs reprises qu'il prenait sa retraite.

Le retour d'une légende de l'animation, après dix ans d'absence: le Japonais Hayao Miyazaki rouvre les portes de son imaginaire foisonnant avec "Le garçon et le héron", un conte testamentaire en salles mercredi.

Pourtant, à 82 ans, celui qui a contribué -- à travers le studio Ghibli qu'il a fondé -- à donner ses lettres de noblesse à l'animation, montre avec "Le garçon et le héron" qu'il garde son brio, et ses techniques 2D à l'ancienne, à l'heure des images de synthèse triomphantes.

Ce conte empreint d'onirisme et de magie, à l'intrigue très touffue et parfois sombre, est un peu moins accessible, notamment aux plus jeunes, que ses grands classiques.

Dans le film, Miyazaki, né en 1941, l'année de Pearl Harbor, remonte à une période qui le hante depuis l'enfance, celle de la Seconde guerre mondiale.