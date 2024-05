Cinéma: le remake d'"Emmanuelle" avec Noémie Merlant fera l'ouverture de San Sebastian

Le remake féministe d'"Emmanuelle", grand succès du cinéma érotique des années 1970, avec Noémie Merlant dans le rôle-titre, sera présenté en avant-première mondiale en ouverture du Festival international de Saint-Sébastien, en Espagne, le 20 septembre.

Le film, réalisé par Audrey Diwan (Lion d'Or à Venise en 2021 avec "L'évènement"), "est conçu comme une exploration du plaisir dans une ère post-Me Too" et a été tourné à l'automne 2023 à Hong Kong et Paris, ont précisé les organisateurs dans un communiqué.