Cinq provinces et 56 communes de la FWB s'engagent à soutenir la filière du livre

Les cinq provinces wallonnes et 56 communes wallonnes et bruxelloises ont adhéré au contrat-cadre de soutien de la filière du livre lors d'une cérémonie organisée mercredi au siège du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. L'outil a notamment pour objectif d'encourager la vie littéraire et la lecture au sein de la Communauté française.