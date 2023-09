Cinquième édition du festival Découvrez-vous le week-end prochain à Bois-de-Villers

"La plupart des oeuvres proposées en arts de la scène sont primées et/ou font l'objet de nombreux coups de coeur de la presse. Mais surtout, cette sélection 2023 témoigne, comme les précédentes d'ailleurs, de l'énorme talent et de l'impressionnant réservoir artistique dont dispose notre petite Belgique. Un florilège de ce qui se crée de mieux en ce moment dans les Arts de la scène", a expliqué la cheville ouvrière de ce festival, René Georges.

Découvrez-vous met en particulier l'accent sur "la force et la beauté de celles et ceux catégorisés aujourd'hui comme +inadaptés+ ou +affectés d'une déficience mentale+". "Croisons les oeuvres pour plus de diversité et d'inclusion sociale", a-t-il ajouté.