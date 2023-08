Clarence Avant, le "parrain de la musique noire" américaine, est mort à 92 ans

Clarence Avant "est décédé en paix chez lui" dimanche, ont annoncé ses enfants Nicole et Alex Avant dans un communiqué.

Leur fille Nicole Avant est une ancienne diplomate américaine, mariée au directeur général de Netflix Ted Sarandos, signataire du communiqué d'annonce du décès de son beau-père.

"Sous sa direction révolutionnaire dans l'industrie, Clarence s'est fait affectueusement appelé 'Le parrain noir' des milieux de la musique, du divertissement, de la politique et du sport", salue sa famille.

L'homme d'affaires disparu "laisse derrière lui une famille aimante et un océan d'amis et de collègues qui ont changé le monde et vont continuer de le faire pour les générations à venir", assure encore le clan Avant.