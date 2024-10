"Complètement perdue": nouveaux hommages de personnalités au Royaume-Uni après la mort de Liam Payne

Liam Payne est mort mercredi à 31 ans après une chute du balcon de sa chambre d'hôtel à Buenos Aires en Argentine, dans un contexte de "consommation d'alcool et de stupéfiants", selon les premiers résultats de l'enquête.

Les hommages ont continué d'affluer vendredi au Royaume-Uni, deux jours après la mort du chanteur britannique Liam Payne, ex-membre de One Direction, sa petite amie Kate Cassidy se disant "complètement perdue", tandis que le chanteur Ed Sheeran a affirmé "manquer de mots".

La veille les membres du boys band One Direction, avec qui Liam Payne avait connu une gloire précoce grâce à l'émission de télé-crochet "The X Factor" au début des années 2010, s'étaient dit "complètement dévastés".

Son décès a suscité une avalanche de réactions de fans et de célébrités, notamment au Royaume-Uni, son pays d'origine.

"Cela ne semble pas réel", a-t-il ajouté dans un message également publié sur Instagram.

Selon le magazine Billboard, Liam Payne avait assisté à un concert de Niall Horan le 2 octobre à Buenos Aires.

"Je me sens tellement chanceux de l'avoir vu récemment. Malheureusement, je ne savais pas après qu'on se soit dit +au-revoir+ et que je l'aie embrassé ce soir-là, que ce serait un adieu", a-t-il ajouté.

D'autres chanteurs ayant connu le succès jeunes ont également rendu hommage au chanteur originaire de Wolverhampton (centre de l'Angleterre).

Ed Sheeran a affirmé "manquer de mot" sur Instagram, dans un message accompagnant une photo en noir et blanc de Liam Payne souriant.

"Chaque souvenir que j'ai de lui est un bon souvenir", a-t-il encore écrit.

"Choc, tristesse et confusion", a réagi de son côté le désormais cinquantenaire Robbie Williams, ancien membre du boys band Take That dans les années 1990.

Il avait partagé la scène en 2010 avec One Direction durant l'émission "The X Factor".

"Les épreuves et tribulations de Liam étaient très similaires aux miennes", a-t-il insisté, lui qui avait aussi reconnu avoir eu des difficultés avec l'alcool et la drogue.