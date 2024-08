Concerts de Taylor Swift à Vienne: le principal suspect avait planifié un attentat-suicide

"Il a fait des aveux complets et a déclaré qu'il avait l'intention de commettre un attentat à l'aide d'explosifs et d'armes blanches", a déclaré lors d'une conférence de presse le directeur des services de renseignement (DSN), Omar Haijawi-Pirchner. "Son objectif était de se tuer et de tuer un grand nombre de personnes, soit aujourd'hui, soit demain, pendant le concert."