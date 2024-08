Corée du Sud: le festival de Busan rendra un hommage posthume à l'acteur Lee, du film "Parasite"

Le festival, qui se tiendra jusqu'au 11 octobre, proposera également une projection spéciale de six films et œuvres télévisées avec l'acteur, dont "Parasite", film plusieurs fois oscarisé, "Our Sunhi" (2013) et une partie de la série télévisée "My Mister" (2018). Le programme comprend également la dernière œuvre de Lee, sortie à titre posthume, "Land of Happiness" (2024).

L'acteur a été retrouvé mort, à l'âge de 48 ans, dans une voiture à Séoul en décembre dernier, avec une note "s'apparentant à un testament", selon l'agence de presse Yonhap.

Il faisait alors l'objet d'une enquête pour consommation présumée de cannabis et d'autres psychotropes. Des fuites d'éléments confidentiels avaient déclenché une couverture médiatique frénétique et une vague de contenus préjudiciables sur les réseaux sociaux.